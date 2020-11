«Ο επικεφαλής του κράτους αισθάνεται καλά και θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του από την αυτοαπομόνωση» στην οποία έχει τεθεί, ανέφερε η ανακοίνωση που εξέδωσε η ουκρανική προεδρία.

Την είδηση ανακοίνωσε ο ίδιος ο πρόεδρος της Ουκρανίας στο προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «δεν υπάρχουν τυχεροί, για τους οποίους ο κορονοϊός να μην συνιστά απειλή».

There are no lucky people for whom #COVID19 does not pose a threat. Despite all the quarantine measures, I received a positive test. I feel good & take a lot of vitamins. Promise to isolate myself, but keep working. I will overcome COVID19 as most people do. It's gonna be fine!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 9, 2020