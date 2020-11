Ένα εμβόλιο κατά της νόσου Covid-19 ενδέχεται να κυκλοφορήσει έως τον Μάρτιο του 2021 για τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς, το οποίο μαζί με άλλες προόδους θα μπορούσε να αλλάξει θεμελιωδώς την πορεία της πανδημίας, δήλωσε σήμερα ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του ΠΟΥ.

Ο Μπρους Έιλγουορντ είπε επίσης, ενώπιον της ετήσιας γενικής συνέλευσης του ΠΟΥ, ότι τα προσωρινά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Pfizer Inc σχετικά με τις τελευταίου σταδίου δοκιμές ενός εμβολίου είναι «πολύ θετικά».

«Υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει, πρόκειται για προσωρινά αποτελέσματα… όμως πρόκειται για πολύ θετικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα, τα οποία αναμένεται να είναι πολλά υποσχόμενα, να δώσουν πολλές ελπίδες, σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς θα προχωράμε μπροστά», είπε ο Έιλγουορντ, ενώπιον των 194 μελών του ΠΟΥ.

Από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους έκρινε «ενθαρρυντική» την ανακοίνωση που έκαναν σήμερα τα εργαστήρια Pfizer και BioNTech σχετικά με ένα «αποτελεσματικό σε ποσοστό 90%» εμβόλιο κατά της νόσου Covid-19.

«Χαιρετίζουμε τα ενθαρρυντικά νέα σχετικά με το εμβόλιο που προέρχεται από τις @pfizer και @BioNTech_Group και χαιρετίζουμε όλους τους επιστήμονες και εταίρους σε ολόκληρο τον κόσμο που αναπτύσσουν νέα εργαλεία, χρήσιμα και αποτελεσματικά, για να νικήσουμε την Covid-19», ήταν το tweet που έγραψε ο επικεφαλής του ΠΟΥ.

«Ο κόσμος γνωρίζει μια καινοτομία και μια επιστημονική συνεργασία χωρίς προηγούμενο για να μπει ένα τέλος στην πανδημία», συμπλήρωσε.

We welcome the encouraging vaccine news from @pfizer & @BioNTech_Group & salute all scientists & partners around the 🌍 who are developing new safe, efficacious tools to beat #COVID19. The 🌍 is experiencing unprecedented scientific innovation & collaboration to end the pandemic!

