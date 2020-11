Χαρακτηριστικό είναι το εξώφυλλο του αμερικανικού περιοδικού Time, το οποίο παρουσιάζει τον Τζο Μπάιντεν με την πρώτη μαύρη αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, να κρατούν θριαμβευτικά ο ένας το χέρι του αλλου και με μάσκες, τις οποίες απέφευγε εμφατικά ο Τραμπ, να πανηγυρίζουν τη νίκη στις αμερικανικές εκλογές.

Στη λεζάντα που συνοδεύει τη φωτογραφία αναφέρεται πως έφτασε η στιγμή της επούλωσης των πληγών. «Ο εκλεγμένος για την προεδρία των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, και η Κάμαλα Χάρις οδηγούν τη νέα εποχή».

TIME's commemorative cover: “A time to heal.” President-elect Joe Biden and Vice President-elect Kamala Harris usher in a new era https://t.co/hT9i0VKoS7 pic.twitter.com/QqJ6OcAeIx

— TIME (@TIME) November 8, 2020