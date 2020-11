«Οι δοκιμές έδειξαν την αποτελεσματικότητα μεταξύ περισσότερων από 16.000 εθελοντών που έλαβαν το εμβόλιο ή το placebo 21 ημέρες μετά την πρώτη ένεση. Ως αποτέλεσμα μιας στατιστικής ανάλυσης 20 επιβεβαιωμένων περιπτώσεων κορονoϊού, η μελέτη χωρίστηκε μεταξύ εμβολιασμένων ατόμων και εκείνων που έλαβαν placebo και δείχνει ότι το εμβόλιο Sputnik V είχε ποσοστό αποτελεσματικότητας 92% μετά τη δεύτερη δόση», ανέφερε το σχετικό δελτίο Τύπου.

Όπως αναφέρεται, η παρατήρηση 10.000 εθελοντών που εμβολιάστηκαν, που εκπροσωπούνται από γιατρούς και άλλες ομάδες υψηλού κινδύνου, «επιβεβαίωσε επίσης το ποσοστό αποτελεσματικότητας του εμβολίου άνω του 90%».

BREAKING: THE FIRST INTERIM DATA ANALYSIS OF THE SPUTNIK V VACCINE AGAINST COVID-19 PHASE III CLINICAL TRIALS IN THE RUSSIAN FEDERATION DEMONSTRATED 92% EFFICACY

