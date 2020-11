Ο αναλυτής του CNN, απολύθηκε από το περιοδικό «Νew Yorker» μετά από την ολοκλήρωση της έρευνας για το περιστατικό... αυτοϊκανποίησής του σε ζωντανή σύνδεση!

Ο Κόμπιν στα τέλη Οκτωβρίου, έκανε το μοιραίο λάθος να μην κλείσει την κάμερα του υπολογιστή του κατά τη διάρκεια online συζήτησης, με αποτέλεσμα οι συνάδελφοί του να τον δουν να αυνανίζεται.

Αμέσως τέθηκε σε υποχρεωτική άδεια τόσο από το περιοδικό όσο και από το CNN και χθες όπως αποκάλυψε το thedailybeast απολύθηκε από το περιοδικό.

Ο Τόμπιν επιβεβαίωσε δημοσίως την αποχώρησή του την Τετάρτη το απόγευμα, γράφοντας στο twitter: «Απολύθηκα σήμερα από το NewYorker μετά από 27 χρόνια ως Staff Writer. Θα λατρεύω πάντα το περιοδικό, θα μου λείψουν οι συνάδελφοι μου και θα ανυπομονώ να διαβάσω το έργο τους».

I was fired today by @NewYorker after 27 years as a Staff Writer. I will always love the magazine, will miss my colleagues, and will look forward to reading their work.

— Jeffrey Toobin (@JeffreyToobin) November 11, 2020