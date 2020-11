Όταν η Γαλλία μπήκε στο πρώτο της lockdown τον Μάρτιο, ο Στεφάν Σενεσάλ όπως και άλλοι μουσικοί, επαγγελματίες και ερασιτέχνες, βγήκαν στα μπαλκόνια τους ή στα παράθυρά τους σ' όλη την Ευρώπη για να τραγουδήσουν στους γείτονές τους και να τους εμψυχώσουν.

Η Γαλλία βρίσκεται τώρα στο δεύτερο lockdown της και ο 44χρονος Σενεσάλ έχει αρχίσει να τραγουδάει από το παράθυρό του και πάλι, αν και αυτή τη φορά, αντί για κάθε μέρα, μόνο Δευτέρα και Παρασκευή το βράδυ.

«Όταν έγινε το lockdown, όλα τα πολιτιστικά δρώμενα σταμάτησαν. Αισθανόσουν πραγματικά σαν να ήρθε το τέλος», λέει ο Σενεσάλ στο διαμέρισμά του, σε απόσταση 15 λεπτών με τα πόδια από τη βασιλική της Σακρ-Κερ.

Λέει όμως πως βρήκε έναν τρόπο να φτιάξει ένα μικρό καταφύγιο πολιτισμού. «Εδώ, στο παράθυρό μου, είναι πιο ισχυρό απ' ό,τι στην όπερα, διότι δεν παίζω έναν ρόλο. Είμαι ο εαυτός μου», λέει.

VIDEO: Opera singer Stéphane Sénéchal sings every day at 7pm from his window in support of his Parisian neighbours as the French capital remains on virus lockdown pic.twitter.com/p0b3OBbkVp

— AFP News Agency (@AFP) March 27, 2020