Οι πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για υπόθεση ομηρίας.

Η αστυνομία του Μόντρεαλ, σε σειρά διαδοχικών tweets ζητά από τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

«Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση στη γωνία των οδών Σεν Λοράν και Σεν Βιατέρ. Ζητάμε από τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή. Η αστυνομία επαληθεύει αυτή την ώρα τις πληροφορίες και θα ακολουθήσει ενημέρωση», αναφέρει η αστυνομία.

There is an ongoing police operation at the corner of Saint-Laurent and St-Viateur. We ask people to avoid the area. The #SPVM is currently validating information and more details will follow. pic.twitter.com/44PjWzsCOh

— Police Montréal (@SPVM) November 13, 2020