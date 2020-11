Τον πρώτο δορυφόρο 6G έθεσε σε τροχιά η Κίνα, για να δοκιμάσει την την τεχνολογία που θα είναι 100 φορές γρηγορότερη από το 5G, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα της χώρας.

Ο δορυφόρος, Star Era 12, έχει τόσο υψηλές ζώνες συχνοτήτων που χρειάζεται να δοκιμαστεί στο διάστημα ώστε το σήμα του να μη χαθεί τόσο εύκολο όσο θα συνέβαινε στον αέρα.



China launched the world's first 6G satellite into orbit, to test the technology which could be more than 100 times faster than 5G, according to CGTN, China's state-owned media

— Reuters (@Reuters) November 15, 2020