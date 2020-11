Με ανάρτηση στο αγαπημένο του μέσο το Twitter, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι ο Τζο Μπάιντεν είναι ο νικητής των εκλογών, ωστόσο επανέλαβε τον αβάσιμο ισχυρισμό ότι «εκλογές ήταν νοθευμένες», καθώς παρότι έχει προσπαθήσει να το αποδείξει, δεν έχει βρει επαρκή στοιχεία.

Στο μήνυμα του ακόμα έκανε λόγο για «μία ακροαριστερή ιδιωτική εταιρία», στην οποία ανατέθηκε η ψηφοφορία και η οποία δεν πληρούσε τα κριτήρια.

«Κέρδισε (σ.σ. ο Μπάιντεν) επειδή οι εκλογές ήταν νοθευμένες. Δεν επιτρέπονταν παρατηρητές, η ψηφοφορία ανατέθηκε σε μία ακροαριστερή ιδιωτική εταιρία την Dominion, με κακή φήμη και άθλιο εξοπλισμό, η οποία δεν πληρούσε τα κριτήρια ούτε για το Τέξας (το οποίο κέρδισα με διαφορά), τα ψεύτικα και σιωπηλά media και άλλα».

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg

«Όλες οι μηχανικές “δυσλειτουργίες”, που έλαβαν χώρα τη νύχτα των εκλογών ήταν δικές τους (σ.σ. των Δημοκρατικών) και προσπαθούσαν να κλέψουν ψήφους. Πέτυχαν χωρίς όμως να πιαστούν. Οι επιστολικές ψήφοι είναι ένα άρρωστο αστείο», προσέθεσε.

All of the mechanical “glitches” that took place on Election Night were really THEM getting caught trying to steal votes. They succeeded plenty, however, without getting caught. Mail-in elections are a sick joke!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020