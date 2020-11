Στα κατεχόμενα βρίσκεται από τις 12:30 το μεσημέρι ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος συμμετέχει στα προκλητικά πανηγύρια για την ανακήρυξη της αυτοαποκαλούμενης και μη αναγνωρισμένης διεθνώς «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ)»και για το σόου με το «πικ νικ» στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου τα Βαρώσια.

Ο Τούρκος πρόεδρος συνοδεύεται από τον κυβερνητικό του εταίρο, και πρόεδρο του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (MHP), Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο οποίος έφτασε περίπου μία ώρα νωρίτερα από τον Ερντογάν στα κατεχόμενα.

Ο Τούρκος Πρόεδρος έφτασε στο ψευδοκράτος από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου και νωρίτερα το μεσημέρι παρέστη σε τελετή στο μνημείο του Τουρκοκύπριου πολιτικού Φαζίλ Κιουτσούκ.

