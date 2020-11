Αντικρουόμενες απόψεις παρουσιάζει ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ακόμα και στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, αφού λίγο μετά το tweet, με το οποίο έκανε λόγο για πρώτη φορά για νίκη του Τζο Μπάιντεν, αναιρεί τον εαυτό του και πάλι μέσω του Twitter, αναφέρει ότι θα είναι «ο νικητής».

Με σειρά tweet συνεχίζει να αποκαλεί τις «εκλογές νοθευμένες», ενώ ισχυρίζεται ότι ο Μπάιντεν είναι ο νικητής μόνο για τα media, τα οποία αναπαράγουν «fake news», υποστηρίζοντας ότι δεν παραδέχθηκε τίποτα.

«Αυτός (σ.σ. ο Μπάιντεν) είναι ο νικητής μόνο στα μάτια των ΜΜΕ των fake news. Δεν παραδέχθηκα τίποτα. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Υπήρξε νοθεία στις εκλογές», αναφέρει στο ένα tweeτ, ενώ σε άλλο έγραψε: «Οι εκλογές ήταν νοθευμένες. Θα κερδίσουμε».

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION!

