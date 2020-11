ΔΙΕΘΝΗ

Η εκτόξευση του επανδρωμένου σκάφους Crew-1 Dragon «Resilience» της αμερικανικής εταιρείας έγινε το βράδυ της Κυριακής, από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα, με τον επαναχρησιμοποιούμενο πύραυλο Falcon 9 της ίδιας, ο οποίος, μετά από εννέα λεπτά, επέστρεψε στη Γη και προσνηώθηκε σε ένα πλοίο-πλατφόρμα στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Crew Dragon has separated from Falcon 9’s second stage and is on its way to the @space_station for its first operational mission! Autonomous docking tomorrow at ~11:00 p.m. EST pic.twitter.com/GCeLEyTjZe — SpaceX (@SpaceX) November 16, 2020

Οι αστροναύτες είναι ο 51χρονος κυβερνήτης Μάικ Χόπκινς, ο 44χρονος Βίκτορ Γκλόβερ (ο πρώτος έγχρωμος αστροναύτης στον ΔΣΣ και ο μοναδικός «πρωτάρης» στο διάστημα), η 55χρονη Σάνον Γουόκερ και ο 55χρονος Σοΐτσι Νογκούτσι της ιαπωνικής διαστημικής υπηρεσίας JAXA. Το ταξίδι τους προς τον ΔΔΣ θα διαρκέσει 27,5 ώρες και θα παραμείνουν εκεί έξι μήνες. Όταν φθάσουν στον ΔΣΣ, θα βρουν εκεί την Κέιτ Ρούμπινς της NASA και τους κοσμοναύτες Σεργκέι Ριζίκοφ και Σεργκέι Κουντ-Σβέρτσκοφ της ρωσικής υπηρεσίας Roscosmos.

The crew is go for launch pic.twitter.com/HqJGin0gg7 — SpaceX (@SpaceX) November 16, 2020

Πρόκειται για τη δεύτερη εκτόξευση αστροναυτών από το αμερικανικό έδαφος μετά τη διακοπή του προγράμματος των διαστημικών λεωφορείων το 2011. Όλα αυτά τα χρόνια η NASA εξαρτιόταν από τους ρωσικούς πυραύλους «Σογιούζ» για να στέλνει τα πληρώματά της στον ΔΔΣ.

Falcon 9’s first stage booster has landed on the Just Read the Instructions droneship! pic.twitter.com/HSFJKpR4Rm — SpaceX (@SpaceX) November 16, 2020

Τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ όσο ο και νεοεκλεγείς πρόεδρος Τζο Μπάιντεν συνεχάρησαν τις NASA και Space X. Η NASA έχει συνάψει συμφωνία και με τη Boeing για μελλοντικές διαστημικές υπηρεσίας «ταξί» με το υπό δοκιμή σκάφος της CST-100 Starliner.

A great launch! @NASA was a closed up disaster when we took over. Now it is again the “hottest”, most advanced, space center in the world, by far! https://t.co/CDCGdO74Yb — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020

Congratulations to NASA and SpaceX on today's launch. It’s a testament to the power of science and what we can accomplish by harnessing our innovation, ingenuity, and determination. I join all Americans and the people of Japan in wishing the astronauts Godspeed on their journey. — Joe Biden (@JoeBiden) November 16, 2020

Πηγή: Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων