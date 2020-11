Ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβήτησε μάλιστα τη διαδικασία επανακαταμέτρησης στην Τζόρτζια.

«Κέρδισα τις εκλογές!» έγραψε για μια ακόμη φορά ο Ντόναλντ Τραμπ στον λογαριασμό του στο Twitter.

Λίγο αργότερα και παρά το γεγονός πως η πολιτεία της Τζόρτζια ξεκίνησε επανακαταμέτρηση, ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβήτησε και αυτή τη διαδικασία. «Η ψεύτικη επανακαταμέτρηση στην Τζόρτζια δεν σημαίνει απολύτως τίποτα γιατί δεν επιτρέπει τον έλεγχο και την διασταύρωση των υπογραφών. Σπάστε το αντισυνταγματικό διάταγμα συναίνεσης» έγραψε.

The Fake recount going on in Georgia means nothing because they are not allowing signatures to be looked at and verified. Break the unconstitutional Consent Decree!

