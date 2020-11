Εκτός από το γεγονός ότι επιμένει να θεωρεί εαυτόν νικητή των αμερικανικών εκλογών, ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να διατυπώνει τις δικές του θεωρίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιδιαίτερα στο «αγαπημένο του twitter.

Ο -απερχόμενος, όπως όλα δείχνουν- Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για ψευδείς ειδήσεις στην πρώτη του ανάρτηση:

«Οι Ριζοσπαστικοί Αριστεροί Δημοκρατικοί, σε συνεργασία με τον συνεργάτη τους, τα ΜΜΕ που διασπείρουν τα fake news, προσπαθούν να κλέψουν αυτές τις εκλογές. Δεν θα τους αφήσουμε!».

Σε άλλο του tweet ανέφερε: «Θέλουν να αυξήσουν τον αριθμό των μελών σύνθεσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Δεν θα τους αφήσουμε».

The Radical Left Democrats, working with their partner, the Fake News Media, are trying to STEAL this Election. We won’t let them!

