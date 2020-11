Ο Τραμπ αναφερόταν στην ανακοίνωση πολιτειακών και ομοσπονδιακών εκλογικών φορέων, συμπεριλαμβανομένης της CISA, ότι οι εκλογές που διεξήχθησαν στις ΗΠΑ στις αρχές του μήνα ήταν «οι πιο ασφαλείς στην ιστορία» της χώρας, αντικρούοντας τις διαμαρτυρίες της εκστρατείας του περί «τεράστιας» νοθείας σε βάρος του.

Η CISA υπάγεται διοικητικά στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας.

«Η πρόσφατη δήλωση του Κρις Κρεμπς για την ασφάλεια των εκλογών του 2020 ήταν πολύ ανακριβής, διότι υπήρξαν τεράστιες παρατυπίες και νοθεία», ανέφερε ο απερχόμενος ένοικος του Λευκού Οίκου σε μια πρώτη ανάρτησή του στο Twitter. «Κατά συνέπεια, ο Κρις Κρεμπς παύεται από το αξίωμα του διευθυντή της Υπηρεσίας Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας των Υποδομών, με άμεση ισχύ», συμπλήρωσε στη δεύτερη.

Η διαχείριση του ιστοτόπου κοινωνικής δικτύωσης τοποθέτησε ειδική σήμανση στις αναρτήσεις του Αμερικανού αρχηγού του κράτους, σημειώνοντας πως οι ισχυρισμοί του περί «νοθείας» είναι «αμφισβητούμενοι».

Η επίμαχη ανακοίνωση (12η Νοεμβρίου) αντέκρουε καταγγελίες της ομάδας του Τραμπ, τονίζοντας πως δεν υπάρχει «καμιά απόδειξη» ότι χάθηκαν ή ότι αλλοιώθηκαν ψηφοδέλτια, ή ότι υπήρξε πειρατεία συστημάτων πληροφορικής που χρησιμοποιήθηκαν στην καταμέτρηση.

...votes from Trump to Biden, late voting, and many more. Therefore, effective immediately, Chris Krebs has been terminated as Director of the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency.

