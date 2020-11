Αγοραίος λίγο ο πρόλογος αλλά είναι δύσκολο να αποτυπωθεί διαφορετικά η αποκάλυψη των αστρονόμων πως ένας αστεροειδής -μεγέθους όσο ένα λονδρέζικο λεωφορείο- πέρασε ξυστά από τον πλανήτη μας, την περασμένη Παρασκευή (13 Νοεμβρίου).

Συγκεκριμένα, ο διαστημικός αυτός βράχος, που ονομάστηκε «2020 VT4», πέρασε μόλις 380 χιλιόμετρα μακριά από τη Γη, αλλά οι επιστήμονες το αντιλήφθηκαν μόλις 15 ώρες μετά το πέρασμά του.

Σύμφωνα με την Daily Mail, αν είχε έρθει πιο κοντά στον πλανήτη, οι επιστημόνες λένε πως το ουράνιο σώμα (με πλάτος 5-10 μέτρα, όπως εκτιμάται από τη φωτεινότητα του) θα είχε καεί στην ατμόσφαιρα της Γης πάνω από τον νότιο Ειρηνικό.

Η τροχιά του έφερε τον αστεροειδή περίπου στην ίδια απόσταση που έχει ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός από τη Γη, κατατάσσοντάς τον, τον πιο κοντινό αστεροειδή που περνάει από τη Γη μέχρι σήμερα.

Πριν ονομαστεί ως «2020 VT4», ο αστεροειδής ήταν γνωστός στους επιστήμονες ως «A10sHcN».

«Ο αστεροειδής A10sHcN που ανακαλύφθηκε πρόσφατα πλησίασε τη Γη χθες, περνώντας μόνο μερικές εκατοντάδες μίλια πάνω από τον Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό», έγραψε το Σάββατο στο Twitter ο αστρονόμος Tony Dunn, ο οποίος διαχειρίζεται τον ιστότοπο «Orbit Simulator».

«Αυτή η συνάντηση μείωσε την τροχιά του αστεροειδούς, με αποτέλεσμα να περιμένουμε πιο συχνές προσεγγίσεις του στο μέλλον».

