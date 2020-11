Την ώρα που το δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού «χτυπά» την Ευρώπη, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παρουσίασε τις θετικές εξελίξεις στον τομέα των εμβολίων.

Όπως διεμήνυσε η ΕΕ θα μπορούσε να εγκρίνει ακόμη και μέσα στο 2020 δύο εμβόλια κορονοϊού.

«Η υπό όρους αδειοδότηση εμβολίων μπορεί να δοθεί το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου εάν δεν υπάρξει κάποιο πρόβλημα», ανέφερε η Πρόεδρος της Κομισιόν.

