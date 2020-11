Η ηθοποιός λέγεται ότι έφυγε από το σπίτι της για να πάει να πάρει τσιγάρα και λίγο αργότερα βρέθηκε νεκρή στην ακτή του Miami Beach.

Η 56χρονη ηθοποιός, με πολυετή καριέρα στην Κούβα, ζούσε τα τελευταία χρόνια στο Μαϊάμι, όπου επίσης είχε μια πλούσια καριέρα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κάποιος μάρτυρας κάλεσε νωρίς το πρωί της Τετάρτης και ανέφερε ότι είχε βρει μία σορό στην ακτή του Miami Beach. Αν και η αιτία θανάτου της γνωστής ηθοποιού δεν έχει διευκρινιστεί προς το παρόν, η αστυνομία δεν αντιμετωπίζει τον θάνατό της ως ύποπτο.

Συλλυπητήρια στην οικογένεια της Ερνάντεζ έστειλε και ο Κουβανός πρόεδρος.

Farewell to an exceptional actress named Broselianda. We mourn her early loss. Our condolences to her family and friends. #SomosCubahttps://t.co/yYOajKsuGE

— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) November 19, 2020