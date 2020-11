Οι δρόμοι γύρω από τα γραφεία του οργανισμού, έχουν αποκλειστεί, ενώ αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για πέντε άτομα που εισέβαλαν στο κτήριο κρατώντας χειροβομβίδες.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γεωργίας επιβεβαίωσε το γεγονός και όπως μεταδίδει το Sputnik Γεωργίας, η αστυνομία κατάφερε μέσω διαπραγματεύσεων να επιτύχει την απελευθέρωση δύο ομήρων.

BREAKING VIDEO: Hostage situation at microfinance office in #Tbilisi, Georgia, at least 9 people are taken as hostages - one attacker said to be armed with explosives – reports.pic.twitter.com/9LCG3zwWnr

