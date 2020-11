Ο ελέφαντας ανασύρθηκε έπειτα από περίπου 16 ώρες προσπαθειών, καθώς είχε πέσει στο πηγάδι στην περιοχή Νταρμαπούρι.

Το σημείο ήταν καλυμμένο με θάμνους και δεν υπήρχε περίφραξη, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο της τοπικής αρχής δασοκομίας.

Το ζώο είναι νεαρής ηλικίας, έχει βάρος περίπου τρεις τόνους, αλλά εντοπίστηκε σε καλή κατάσταση και πλέον χαίρει άκρας υγείας.

Για τον απεγκλωβισμό του χρησιμοποιήθηκαν δύο γερανοί. Τα δεδομένα δείχνουν ότι ο ελέφαντας αναζητούσε τροφή προτού πέσει στο βάθους περίπου 17 μέτρων πηγάδι.

Το πλάνο διάσωσης περιελάμβανε την υποχρεωτική νάρκωση του ελέφαντα, κάτι που χρειάστηκε περί τις τρεις ώρες μέχρι να συμβεί.

Λίγο νωρίτερα, η ομάδα των δασοκόμων κατέβασε στον ελέφαντα έναν κουβά με νερό και λίγο φαγητό, τη στιγμή που περισσότεροι από 100 κάτοικοι γειτονικών χωριών είχαν συγκεντρωθεί για να δουν τι συνέβαινε.

A sub-adult elephant fell into a dried up farm well at Yelagundur near Panchapalli village in Dharmapuri district. The elephant is struck at 50-feet now, the rescue work is underway. @IndianExpress pic.twitter.com/GaF6W4X6Oz

