«Ένα δείγμα του ρωσικού εμβολίου έχει παραδοθεί στη Βουδαπέστη. Τώρα, είναι η σειρά των Oύγγρων εμπειρογνωμόνων, η μελέτη μπορεί να ξεκινήσει προκειμένου να παρθεί η καλύτερα τεκμηριωμένη απόφαση», έγραψε ο υπουργός Peter Szijjarto στο Facebook.

Η αντίδραση της Κομισιόν ήταν άμεση με εκπρόσωπό της να δηλώνει: «Ανακύπτει το ερώτημα εάν μπορεί ένα κράτος-μέλος να χορηγήσει στους πολίτες του ένα εμβόλιο που δεν έχει εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA)», προσθέτοντας ότι η διαδικασία της έγκρισης συνδέεται άμεσα με την εμπιστοσύνη στα εμβόλια. «Εάν οι πολίτες μας αρχίζουν να αμφισβητούν την ασφάλεια ενός εμβολίου, θα είναι πολύ δυσκολότερο να πετύχουμε τον εμβλολιασμό μεγάλης μερίδας του πληθυσμού» επεσήμανε.

«Βάσει των κοινοτικών κανόνων το Sputnik V θα πρέπει να εγκριθεί από εμάς πριν καταστεί διαθέσιμο στην αγορά οποιουδήποτε από τα 27 κράτη- μέλη» τόνισε σε ανακοίνωσή του ο EMA.

Η ουγγρική κυβέρνηση από πλευράς της δεν έχει απαντήσει ακόμα αν η πρόθεσή της είναι να αδειοδοτήσει μόνη της το Sputnik V ή να το υποβάλει στην διαδικασία έγκρισης της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

An exclusive video of #SputnikV vaccine arriving in Hungary, the first EU country to receive the Russian vaccine pic.twitter.com/HWUrToMEcR

