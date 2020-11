Οι κανόνες κοινωνικής απόστασης ανάγκασαν όλες τις επιχειρήσεις να σκεφτούν για το πώς θα διατηρήσουν τους πελάτες τους, με ασφάλεια.

Όμως, για τις εταιρείες εκδηλώσεων, οι κανόνες θέτουν ένα ιδιαίτερο πρόβλημα, γιατί σκοπός τους είναι να φέρουν κοντά τους ανθρώπους.

Ορισμένες βιομηχανίες ζωντανών εκδηλώσεων αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, της μη παρουσίας του κόσμου, πιο εύκολα από άλλες. Όμως, καθώς η πανδημία συνεχίζεται, φαίνεται ότι όσοι είχαν τη δυνατότητα να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα θα βγουν με λιγότερες απώλειες όταν επιστρέψουν στη φυσιολογική καθημερινότητα, σε σχέση με εκείνους που δεν κατάφεραν να προσαρμοστούν. Είναι, δε χαρακτηριστικό, πως οι συγκεκριμένοι τομείς επιχειρήσεων έχουν καταγράψει από τον περασμένο Ιανουάριο απώλειες μεγαλύτερες από 110 δισεκατομμύρια δολάρια!

Οι αθλητικές διοργανώσεις είναι ένας από τους τομείς που έχουν χτυπηθεί από την πανδημία. Παρότι όλα τα μεγάλα επαγγελματικά πρωταθλήματα ανά τον κόσμο επέστρεψαν στη δράση μετά από τη διακοπή της περασμένης άνοιξης, ο τρόπος με τον οποίο τα παρακολουθούν οι θεατές έχει αλλάξει εντελώς.

Οι ομάδες δημιούργησαν εικονικό κοινό στα γήπεδά τους. Έτσι, από το καλοκαίρι έχουμε δει κερκίδες να γεμίζουν με χάρτινα ομοιώματα, άλλοι έχουν επιλέξει να παίζουν ήχο οπαδών σε «κονσέρβα» ή -όπως στα πλέι οφ του ΝΒΑ- να εμφανίζονται οι φίλαθλοι μέσω κάμερας. Υπάρχουν βέβαια και ακραία περιστατικά και κινήσεις όπως τη GC Seoul που γέμισε της εξέδρες με... κούκλες του σεξ και στη συνέχεια τιμωρήθηκε από την ομοσπονδία για ασέβεια.

Ωστόσο αυτή η μετάβαση δεν μπορεί να καλύψει τις απώλειες που θα συνεχίσουν να δημιουργούνται. Μία από τις μεγάλες «πληγές» είναι τα έσοδα από τα εισιτήρια. Στα μεγάλα αμερικανικά πρωταθλήματα οι ομάδες κρατούν τα έσοδα από τα εισιτήρια αλλά και την εκμετάλλευση των γηπέδων (πχ τα κυλικεία κλπ) ενώ οι λίγκες εισπράττουν χρήματα από τις τηλεοπτικές συμφωνίες. Έτσι στις ομάδες δημιουργείται τεράστιο έλλειμμα.

Αλλά και οι τηλεοπτικές συμφωνίες απέχουν κατά πολύ από τα δεδομένα μέχρι και πριν από την πανδημία.

Παράλληλα, παρατηρείται πως οι θεατές πλέον επιλέγουν άλλους τρόπους για να παρακολουθήσουν μια αναμέτρηση από το σπίτι, από το να πληρώσουν ώστε να τη δουν αυτούσια. Για παράδειγμα στα πλέι οφ του ΝΒΑ, τα highlights των αγώνων στο Snapchat (εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης) προσέλκυσαν 37% περισσότερους θεατές τη στιγμή που η τηλεθέαση των αγώνων έπεσε κατά 49%!

Check out some great virtual fan moments from the season so far! Which moment was your favorite? pic.twitter.com/t31Ce0i7Gd

Πλέον οι φίλαθλοι ξοδεύουν περισσότερο χρόνο σε στοιχηματικές ιστοσελίδες και σε φόρουμ. Ειδικότερα οι νεότεροι σε ηλικία στρέφονται αποκλειστικά σε πλατφόρμες που έχουν και αθλητικό περιεχόμενο και όχι σε παραδοσιακά Μέσα όπως η τηλεόραση.

Αυτή η πτώση της τηλεθέασης ενός ολόκληρου αγώνα έχει τεράστιο αντίκτυπο στα τηλεοπτικά δίκτυα. Το ESPN, που ανήκει στη Disney, ανακοίνωσε αυτό το μήνα ότι έκοψε 500 θέσεις εργασίας εν μέσω «τεράστιας αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο οι οπαδοί παρακολουθούν σπορ». Ο πρόεδρός της, Τζίμι Πιτάρο, δήλωσε ότι η εταιρεία θα επικεντρωθεί στην «εξυπηρέτηση των φιλάθλων με νέους τρόπους». Χαμηλότερη τηλεθέαση σε ένα παιχνίδι σημαίνει αυτομάτως χαμηλότερα έσοδα από διαφημίσεις για τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και, τελικά, χαμηλότερους προϋπολογισμούς για συμφωνίες απόκτησης των δικαιωμάτων. Και οι προβλέψεις είναι πως αυτές οι τάσεις θα συνεχιστούν ακόμα και όταν τελειώσει η πανδημία.

Ένας τρίτος κλάδος που έχει αλλάξει ολοσχερώς από την πανδημία είναι και η διοργάνωση συναυλιών. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά ο κορονοϊός έχει τραβήξει το βύσμα στις συναυλίες. Η Live Nation, η μεγαλύτερη εταιρεία ζωντανής ψυχαγωγίας στον κόσμο, ανέφερε αυτόν τον μήνα ότι τα έσοδά της μειώθηκαν κατά 95% το τρίτο τρίμηνο, σε σύγκριση με πριν από ένα χρόνο. Η CTS Eventim, που δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, σημείωσε πτώση των πωλήσεών της κατά 79% τους πρώτους εννέα μήνες του 2020, σε σχέση με το 2019.

Ωστόσο στις τάξεις των διοργανωτών υπάρχει η πεποίθηση πως θα υπάρξει ανάκαμψη μετά το τέλος της πανδημίας, καθώς το σκηνικό μιας συναυλίας δεν μπορεί εύκολα να αναπαραχθεί στο διαδίκτυο. Και είναι χαρακτηριστικό πως οι μετοχές των δύο παραπάνω εταιριών έχουν υποχωρήσει κατά 10% και 15%, αντίστοιχα, ποσοστό που θεωρείται μικρό σε σχέση με τις απώλειες που υπάρχουν ως τώρα. Κάτι τέτοιο σημαίνει πως οι εταιρείες ζωντανής μουσικής μπορούν να επιβιώσουν στην πανδημία. Ειδικά οι κολοσσοί δεν πρέπει να έχουν κανένα πρόβλημα.

Βέβαια αυτό δεν σημαίνει πως δεν έχουν υπάρξει αναταράξεις στη συγκεκριμένη βιομηχανία. Στις αρχές της πανδημίας, καλλιτέχνες, οι οποίοι βγάζουν περισσότερα χρήματα από τις περιοδείες παρά από την ηχογράφηση, πραγματοποίησαν ερασιτεχνικές συναυλίες στο διαδίκτυο από αυτοσχέδια home studios. Οι διαδικτυακές συναυλίες έχουν γίνει από τότε πιο επαγγελματικές με τη βοήθεια εταιρειών, οι οποίες οργανώνουν ιδιαίτερες ροές παραγωγής. Τα εισιτήρια είναι πολύ φθηνότερα από αυτά για τις φυσικές συναυλίες - για παράδειγμα η συμμετοχή σε ένα τέτοιο live της Dua Lipa, κόστιζε 12,99 ευρώ, περίπου το ένα τέταρτο του φθηνότερου εισιτηρίου για μια κανονική της συναυλία.

Παράλληλα οι δημοφιλείς καλλιτέχνες μπορούν να προσελκύσουν θαυμαστές σε τοποθεσίες όπου δεν θα περιοδεύσουν ποτέ. Οι BTS, ένα boy band της Νότιας Κορέας, έκανε μια διαδικτυακή συναυλία τον περασμένο μήνα, που συγκέντρωσε σχεδόν 1 εκατομμύριο θεατές από 191 χώρες!

