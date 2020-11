Ο Αμερικανός πρόεδρος μετρά τις τελευταίες ημέρες στον Λευκό Οίκο και ήδη πληθαίνουν οι φιμωμένες φωνές επί προεδρίας του.

Μία από αυτές είναι και το Ντέιβιντ Πιρς με θητεία ως πρέσβης και στη χώρα μας.

«Ακολουθούσα αυτόν τον ηλίθιο λογαριασμό για τέσσερα χρόνια, επειδή νόμιζα ότι είναι σημαντικό να γνωρίζω τι έλεγε ο πρόεδρός μας, ακόμη κι όταν διαφωνούσα μαζί του. Όχι πια. Αντίο, Ντόναλντ και στον αγύριστο» (σε μια... light απόδοση) έγραψε χαρακτηριστικά επισυνάπτοντας τον λογαριασμό του Τραμπ και βάζοντας το hashtag #unfollowTrump!

I have followed this stupid account for four years, because I thought it important to know what our president was saying even though I disagreed with him. No more. Good bye, Donald, and good riddance. #unfollowTrump https://t.co/cz49BngWwS

