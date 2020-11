Με τον διορισμό του Τζον Κέρι ως ειδικού εκπροσώπου για το κλίμα, ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν βασίζεται σ’ έναν διπλωμάτη με εμπειρία στην πολυμέρεια και γνωστό σε πολλούς ξένους ηγέτες, προκειμένου να υλοποιήσει τη δέσμευσή του, την επιστροφή της Ουάσινγκτον στη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.

Ο ίδιος ο Τζον Κέρι ήταν εκείνος που υπέγραψε, εξ ονόματος των ΗΠΑ, τη συμφωνία την οποία διαπραγματεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2015, ως υπουργός Εξωτερικών του Μπαράκ Ομπάμα, εκείνη την εποχή. Ήταν η μία από τις συμφωνίες, μαζί με εκείνη για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις οποίες διαπραγματεύτηκε ο ίδιος προσωπικά, για να τις σκίσει στη συνέχεια ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μπάιντεν έχει υποσχεθεί ότι οι ΗΠΑ θα επιστρέψουν στη συμφωνία του Παρισιού αμέσως μόλις αναλάβει επισήμως τα καθήκοντά του, στις 20 Ιανουαρίου 2021.

«Επιστρέφω στην κυβέρνηση για να ξαναβάλω την Αμερική στον σωστό δρόμο, απέναντι στη μεγαλύτερη πρόκληση αυτής της γενιάς και εκείνων που θα ακολουθήσουν», έγραψε στο Twitter ο Κέρι, δεσμευόμενος ότι «θα διαχειριστεί την κλιματική κρίση ως κατεπείγουσα απειλή για την εθνική ασφάλεια».

The work we began with the Paris Agreement is far from done. I'm returning to government to get America back on track to address the biggest challenge of this generation and those that will follow. The climate crisis demands nothing less than all hands on deck. pic.twitter.com/xxfakodQ6d

— John Kerry (@JohnKerry) November 23, 2020