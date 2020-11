Παράλληλα, κατέστησε σαφές πως οι προσφυγές των δικηγόρων του στη δικαιοσύνη, με τις οποίες αμφισβητείται το αποτέλεσμα των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, θα συνεχιστούν.

«Θέλω να ευχαριστήσω την Έμιλι Μέρφι στην GSA για την απόλυτη αφοσίωση και πίστη της στη χώρα μας. Παρενοχλήθηκε, απειλήθηκε, εξυβρίστηκε – και δεν θέλω να βλέπω να συμβαίνει αυτό στην ίδια, στην οικογένειά της, ή σε λειτουργούς της GSA», ανέφερε ο Τραμπ μέσω Twitter.

«Η υπόθεσή μας συνεχίζεται δυνατά, θα συνεχίσουμε τον καλό αγώνα, και πιστεύω ότι θα επικρατήσουμε! Μολαταύτα, προς το συμφέρον της χώρας μας, συστήνω στην Εμιλι και στην ομάδα της να κάνει αυτό που χρειάζεται να γίνει ως προς τα αρχικά πρωτόκολλα, κι έδωσα οδηγία στην ομάδα μου να πράξει το ίδιο», πρόσθεσε.

Η GSA, άγνωστος σε αρκετούς δημόσιος φορέας που από το 1949 φροντίζει για την ομαλή μεταβίβαση της εξουσίας από τη μια κυβέρνηση στην άλλη μετά τις εκλογές στις ΗΠΑ, ενημέρωσε επίσημα την ομάδα του Μπάιντεν πως μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία.

I want to thank Emily Murphy at GSA for her steadfast dedication and loyalty to our Country. She has been harassed, threatened, and abused – and I do not want to see this happen to her, her family, or employees of GSA. Our case STRONGLY continues, we will keep up the good...

