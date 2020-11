ΔΙΕΘΝΗ

Ο καθηγητής αρχαιολογίας και ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Ρίντινγκ, Κεν Νταρκ, πιστεύει ότι ανακάλυψε το σπίτι στο οποίο μεγάλωσε ο Ιησούς στη Ναζαρέτ, κάτω από ένα μοναστήρι στο Ισραήλ.

Ο καθηγητής Νταρκ είπε ότι ο ισχυρισμός ότι τα ερείπια κάτω από τη Μονή των Αδελφών στην Ναζαρέτ ανήκαν στο σπίτι του θετού πατέρα του Ιησού, Ιωσήφ, απορρίφθηκε πολύ γρήγορα, γράφουν οι «The Times».

Ήδη από τη δεκαετία του 380 επιστήμονες έλεγαν ότι το σπίτι ήταν αυτό, όπου μεγάλωσε ο Ιησούς με τη Μαρία και τον Ιωσήφ, όμως τη δεκαετία του 1930 οι ισχυρισμοί αυτοί απορρίφθηκαν.

Το σπίτι αυτό ήταν εν μέρει ενσωματωμένο σε μία φυσική σπηλιά και γι' αυτό κάποια χαρακτηριστικά του, όπως για παράδειγμα μια σκάλα, διατηρούνται μέχρι και σήμερα.

Ο Κεν Νταρκ ξεκίνησε την έρευνά του στο σημείο αυτό στο Ισραήλ, που περιγράφει ως «σχεδόν ξεχασμένο» από τους ιστορικούς, το 2006. Το 2015 με βάση τα αρχικά ευρήματά του, δημοσίευε ένα άρθρο στο οποίο υποστήριζε ότι τα ερείπια κάτω από τη Μονή των Αδελφών ανήκαν στο σπίτι που μεγάλωσε ο Ιησούς.

Μια πρόσφατη ανάλυση του αρχαιολογικού χώρου, τον χρονολογεί στον 1ο αιώνα, πράγμα που ισχυροποιεί όσα υποστηρίζει ο καθηγητής.

Στο βιβλίο του «The Sisters of Nazareth convent: A Roman-period, Byzantine and Crusader site in central Nazareth», ο καθηγητής Νταρκ ισχυρίζεται ότι το ύφος του σπιτιού υποδηλώνει ότι ανήκε στον Ιωσήφ.

Ο Ιωσήφ είναι ευρέως γνωστός ως ξυλουργός, αλλά στα πρωτότυπα ελληνικά κείμενα περιγράφεται ως τέκτονας, θα μπορούσε δηλαδή να είναι οικοδόμος, πράγμα που θα εξηγούσε το διώροφο σπίτι που είναι χτισμένο μέσα στο βράχο.

Ο Νταρκ βρήκε επίσης θραύσματα κεραμικής στο σπίτι που χρησιμοποιούσαν κατά κόρον οι εβραϊκές οικογένειες της εποχής. Επιπλέον φαίνεται να υπάρχει ακριβώς δίπλα στο σπίτι μια υπόγεια εκκλησία χτισμένη στον 4ο αιώνα π.Χ., όταν ο Χριστιανισμός υιοθετήθηκε ως κρατική θρησκεία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας υπό τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο. Οι έρευνες έδειξαν ότι αργότερα, τον 5ο αιώνα πάνω από το σπίτι και την υπόγεια εκκλησία χτίστηκε ένας μεγάλος ναός, που εικάζεται ότι ήταν ο μεγαλύτερος στη Ναζαρέτ.

Αυτό επιβεβαιώνει και μία περιγραφή από τον 7ο αιώνα της «μεγαλύτερης βυζαντινής εκκλησίας που βρισκόταν εκεί που παλιά ήταν το σπίτι που μεγάλωσε ο Ιησούς».

Ενώ παραδέχεται ότι δεν υπάρχουν απτές αποδείξεις ότι το σπίτι ήταν εκείνο στο οποίο ζούσε ο Ιησούς, ο καθηγητής λέει ότι ποτέ δεν θα υπάρξουν πολύ καλές αποδείξεις για οποιονδήποτε αρχαιολογικό χώρο που θα επιβεβαιώνουν κατηγορηματικά αυτόν τον ισχυρισμό.

Πηγή: The Sun

Πηγή φωτογραφιών: Professor Ken Dark

Διαβάστε ακόμα

Ανησυχία: Αρχαία μικρόβια «ξαναζωντανεύουν» - Ανακάλυψη της NASA στους πάγους της Αρκτικής

Θεαματικό αστρονομικό φαινόμενο λίγο πριν τα Χριστούγεννα – Έχει να συμβεί από τον Μεσαίωνα