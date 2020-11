Ένας παράξενος μεταλλικός μονόλιθος, ύψους 3,6 μέτρων, ανακαλύφθηκε στην έρημο της Γιούτα από πλήρωμα ελικοπτέρου που περνούσε από την περιοχή, αφήνοντας άναυδες τις τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με το BBC, δεν υπάρχουν ενδείξεις για το ποιος μπορεί να τον τοποθέτησε εκεί.

Το ελικόπτερο με προσωπικό υπηρεσίας για την άγρια ζωή βρισκόταν στην περιοχή για μια πτήση ρουτίνας, που είχε ως στόχο την καταμέτρηση προβάτων. Όπως δήλωσαν χαρακτηριστικά, ο μονόλιθος φαινόταν σαν να έχει «φυτευτεί» στο έδαφος ανάμεσα στους κόκκινους βράχους.

Ένας απο τους βιολόγους ανέφερε χαρακτηριστικά πως του θύμισε κάτι από την ταινία του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, «Οδύσσεια του Διαστήματος».

Η είδηση έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, καθώς πολλοί ήταν εκείνοι που μίλησαν μέχρι και για εξωγήινους. Οι ψυχραιμότεροι, φυσικά, έκαναν λόγο για «καλλιτεχνική παρέμβαση»

Biologists of the Utah Division of Wildlife spotted the monolith from a helicopter while conducting a routine count of bighorn sheep in the area. https://t.co/nkm29yJbhl

— The Art Newspaper (@TheArtNewspaper) November 24, 2020