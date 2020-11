ΔΙΕΘΝΗ

Συγκεκριμένα ο υδρογραφικός σταθμός του Ηρακλείου εξέδωσε στις 20 Νοεμβρίου δύο NAVTEX, για στρατιωτικές ασκήσεις στο Αιγαίο Πέλαγος σε περιοχές νότια της Ικαρίας και νότια της Χίου.

Οι συγκεκριμένες ενέργειες φαίνεται ότι προκάλεσαν τον εκνευρισμό της Άγκυρας, καθώς σήμερα, Τρίτη (24/11), ο υδατογραφικός σταθμός της Σμύρνης ανακοίνωσε τρεις NAVTEX με τις οποίες ζητά την αποστρατικοποίηση των νησιών, Πάτμου, Ικαρίας, Λήμνου, Σαμοθράκης, Χίου και Σάμου καθώς σύμφωνα με την Τουρκία παραβιάζουν τη συνθήκη της Λωζάννης.

Επιπλέον η Τουρκία ανακοίνωσε στρατιωτικές ασκήσεις, υποστηρίζοντας ότι έχει δεσμεύσει τη συγκεκριμένη περιοχή νωρίτερα.

Αναλυτικά το κείμενο των τριών NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1473/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 24-11-2020 15:45)

TURNHOS N/W : 1473/20

AEGEAN SEA

1. NAVTEX MESSAGE NUMBER HA21-721/20 IS VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF NIKARIA AND PATMOS ISLANDS IN ACCORDANCE WITH THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY AND THE 1947 PARIS PEACE TREATY.

2. THE AREA PROMULGATED BY MESSAGE NUMBER HA21-721/20 OVERLAPS WITH THE AREA RESERVED FOR TURKISH NAVY FIRING ACTIVITIES AND WHICH WAS RELEASED BY IZMIR TURK RADIO MESSAGE NUMBER IA12-0033/20 PRIOR TO MESSAGE NUMBER HA21-721/20.

3. THE MESSAGE NUMBER IA12-0033/20 RELEASED BY IZMIR TURK RADIO FOR TURKISH NAVY FIRING ACTIVITIES IS VALID AND EFFECTIVE.

4. THIS MESSAGE IS RELEASED FOR THE SAFETY OF NAVIGATION.

5. CANCEL THIS MESSAGE 261100Z NOV 20.

TURNHOS N/W : 1472/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 24-11-2020 15:45)

TURNHOS N/W : 1472/20

AEGEAN SEA

1. NAVTEX MESSAGE NUMBER LA55-250/20 IS A VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF SEMOTHRACE AND LEMNOS (LIMNOS) ISLANDS SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.

2. THE AREA PROMULGATED BY MESSAGE NUMBER LA55-250/20 OVERLAPS WITH THE AREA RESERVED FOR TURKISH NAVY FIRING ACTIVITIES AND WHICH WAS RELEASED BY IZMIR TURK RADIO MESSAGE NUMBER IA12-0033/20 PRIOR TO MESSAGE NUMBER HA21-721/20.

3. THE MESSAGE NUMBER IA11-0032/20 RELEASED BY IZMIR TURK RADIO FOR TURKISH NAVY FIRING ACTIVITIES IS VALID AND EFFECTIVE.

4. THIS MESSAGE IS RELEASED FOR THE SAFETY OF NAVIGATION.

5. CANCEL THIS MESSAGE 251100Z NOV 20.

TURNHOS N/W : 1471/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 24-11-2020 15:45)

TURNHOS N/W : 1471/20

AEGEAN SEA

1. NAVTEX MESSAGE NUMBERS LA54-249/20 AND HA20-720/20 ARE THE VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF CHIOS AND SAMOS ISLANDS SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 251100Z NOV 20.

Διαβάστε Ακόμα:

Η Τουρκία ζητάει και τα ρέστα: Κάλεσε για εξηγήσεις τους πρεσβευτές Ιταλίας, ΕΕ και Γερμανίας

Die Welt: «Ο Ερντογάν έχει προβλήματα με το αλκοόλ»