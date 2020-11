Λίγο μετά την επικύρωση της νίκης του στην πολιτεία της Πενσιλβάνια, ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ παρουσίασε σε συνέντευξη Τύπου από το Γουίλμινγκτον του Ντέλαγουερ τις επιλογές του για τους σημαντικούς τομείς της εξωτερικής πολιτικής και της εθνικής ασφάλειας.

«Είναι μια ομάδα που αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι η Αμερική επέστρεψε, έτοιμη να καθοδηγήσει τον κόσμο και όχι να αποτραβηχθεί», σημείωσε ο Μπάιντεν, σηματοδοτώντας τη στροφή που σκοπεύει να κάνει στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Η ομάδα αυτή ενσαρκώνει την πεποίθησή του ότι «η Αμερική είναι ισχυρότερη όταν εργάζεται με τους συμμάχους της», τόνισε.

We have no time to lose when it comes to our national security and foreign policy — I need a team that’s ready on day one. Tune in as I introduce key members of that team for the first time. https://t.co/eYC4hDwV05

Στόχος του νέου Δημοκρατικού προέδρου είναι να ενισχύσει τις συμμαχίες των ΗΠΑ στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, δεν υπάρχει καλύτερη επιλογή για τη θέση του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας από τον Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος καλείται να ξαναχτίσει την εμπιστοσύνη στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Μπάιντεν είπε ότι οι ξένοι ηγέτες με τους οποίους έχει μιλήσει το τελευταίο διάστημα «ανυπομονούν» να επαναβεβαιώσει η Ουάσινγκτον τον ιστορικό ρόλο της «ως παγκόσμιας ηγέτιδας στον Ειρηνικό, καθώς και στον Ατλαντικό, σε όλον τον κόσμο».

Εκτός από τον Μπλίνκεν, ο Τζον Μπάιντεν ανακοίνωσε και την επιλογή της Λίντα Τόμας-Γκρίνφιλντ για την θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε η ομάδα από το Γουίλμινγκτον του Ντέλαγουερ, ο Μπλίνκεν τάχθηκε υπέρ της διεθνούς συνεργασίας «για την επίλυση των προβλημάτων του κόσμου».

«Δεν μπορούμε να επιλύσουμε μόνοι μας τα παγκόσμια προβλήματα, πρέπει να συνεργαστούμε με άλλες χώρες», σημείωσε, επιμένοντας ότι είναι αναγκαία αυτή η συνεργασία.

Η Τόμας-Γκρίνφιλντ διαβεβαίωσε ότι με την εκλογή του Μπάιντεν «επιστρέφει η πολυμέρεια, επιστρέφει η διπλωματία», υποσχόμενη ότι θα κάνει στροφή από τον απομονωτισμό της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Για την θέση του συμβούλου εθνικής ασφάλειας η επιλογή του Τζο Μπάιντεν είναι ο Τζέικ Σάλιβαν, ένας από τους πιο έμπιστους συμβούλους του στην πρόσφατη προεκλογική εκστρατεία, αλλά και εκείνος που τον βοήθησε να χαράξει τον στρατηγικό του σχεδιασμό για την πανδημία του κορονοϊού.

President-elect Biden taught me what it takes to safeguard our national security at the highest levels of our government. Now, he has asked me to serve as his National Security Advisor. In service, I will do everything in my power to keep our country safe.

— Jake Sullivan (@jakejsullivan) November 23, 2020