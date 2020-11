Σύμφωνα με το TRT, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας δήλωσε ότι «αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου, να πηγαίνει κάποιος σαν πειρατής σε ένα εμπορικό πλοίο», ενώ εκτόξευσε απειλές ότι η Τουρκία «θα δώσει την απάντηση στο πεδίο της δράσης».

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου αναφέρθηκε στη νότα διαμαρτυρίας την οποία επέδωσε η Τουρκία στους πρεσβευτές της Ιταλίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τον επιτετραμμένο της Γερμανίας στην Άγκυρα.

Ακόμα προσέθεσε ότι η Τουρκία έχει επικοινωνήσει και ενημερώσει για το συμβάν το ΟΗΕ, το ΝΑΤΟ και τον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας.

«Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο. Αυτές είναι οι εντολές που έχουμε από τον πρόεδρο μας. Δεν θ’ αφήσουμε κάτι αναπάντητο. Θα πάρουμε όλα τα αναγκαία μέτρα. Το να πηαγαίνεις σαν πειρατής σε εμπορικά πλοία είναι παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Από εδώ και στο εξής θα πάρουμε όλα τ’ αναγκαία μέτρα για να μην ξανασυμβούν ανάλογα περιστατικά. Θα δώσουμε απάντηση και στο πεδίο της δράσης, ενώ θα παρακολουθούμε και τις νομικές και πολιτικές διαδικασίες».

Η Τουρκία και η Γερμανία αντάλλαξαν την Τρίτη κατηγορίες μετά τη νηοψία που πραγματοποίησαν Γερμανοί στρατιώτες στο τουρκικό πλοίο στο πλαίσιο στρατιωτικής αποστολής της ΕΕ στη Μεσόγειο, με το Βερολίνο να χαρακτηρίζει τις διαμαρτυρίες της συμμάχου του στο ΝΑΤΟ αδικαιολόγητες και την Άγκυρα να λέει ότι η κίνηση αυτή ήταν παράνομη.

Η Τουρκία διαμαρτυρήθηκε χθες, Δευτέρα, επειδή γερμανικές δυνάμεις που ανήκουν στην αποστολή «IRINI» της ΕΕ, που έχει επιφορτισθεί με την εφαρμογή του εμπάργκο όπλων που επέβαλε ο ΟΗΕ στη Λιβύη, επιβιβάστηκαν και ερεύνησαν ένα τουρκικό φορτηγό πλοίο το οποίο η ΕΕ θεώρησε ύποπτο για παράνομη μεταφορά όπλων στη Λιβύη.

Η Άγκυρα δήλωσε πως το πλοίο μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια και υποστήριξε πως η γερμανική ομάδα παραβίασε το διεθνές δίκαιο επειδή δεν περίμενε να λάβει τουρκική άδεια προκειμένου να επιβιβαστεί στο «Rosaline – A». Αργότερα κάλεσε τους πρεσβευτές της ΕΕ, της Γερμανίας και της Ιταλίας στους οποίους υπέβαλε διαμαρτυρία.

Η Γερμανίδα υπουργός Άμυνας Ανεγκρέτ Κραμπ-Καρενμπάουερ δήλωσε σήμερα πως οι διαμαρτυρίες της Τουρκίας είναι αδικαιολόγητες.

«Οι στρατιώτες συμπεριφέρθηκαν σωστά και ενήργησαν σύμφωνα με την εντολή της ευρωπαϊκής αποστολής Ειρήνη», είπε. «Οι κατηγορίες που διατυπώνονται κατά των στρατιωτών είναι αδικαιολόγητες», συμπλήρωσε.

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ δήλωσε πως η κίνηση «ήταν πλήρως αντίθετη με το διεθνές δίκαιο» και πρόσθεσε πως η Άγκυρα εξετάζει μέτρα για την προστασία των τουρκικών εμπορικών πλοίων.

«Η κίνηση ήταν πλήρως αντίθετη στο διεθνές δίκαιο, ήταν λάθος», είπε ο Ακάρ. «Δυστυχώς, οι δηλώσεις των συμμάχων μας δεν αντανακλούν πλήρως την αλήθεια, ορισμένα γεγονότα διαστρεβλώνονται».

Αμφότερες οι χώρες σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ δήλωσαν ότι δεν βρέθηκε τίποτε ύποπτο στο φορτηγό πλοίο.

Εσφαλμένα εμπόδισε η Τουρκία την επιθεώρηση του φορτηγού πλοίου από τη ναυτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μεσόγειο (EUNNAVFOR MED), «IRINI», αναφέρει στο Twitter ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), Μάνφρεντ Βέμπερ.

Οι επιθεωρήσεις αυτές έχουν λάβει εντολή από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τη διατήρηση του εμπάργκο όπλων, σημειώνει ο Γερμανός ευρωβουλευτής.

«Άλλη μια φορά ο Ερντογάν προκαλεί τους γείτονες και εταίρους του» τονίζει και διαμηνύει «η Ευρώπη πρέπει να αντιδράσει σθεναρά», κλείνοντας την ανάρτησή του με hashtag «κυρώσεις στην Τουρκία».

