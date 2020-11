Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό αν πρόκειται για ατύχημα ή αν έπεσε εσκεμμένα.

#Berlin #Germany

BREAKING:

EYE-WITNESS reports of car crashing into the gates of the German Chancellery in Berlin; office of Kanzlerin Angela Merkel.

📷: HK (unconfirmed if the scene - original states it is) https://t.co/jvbblFARlY pic.twitter.com/VenJ6LcdIv

— Shane B. Murphy (@shanermurph) November 25, 2020