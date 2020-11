Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό n-tv και την εφημερίδα BILD, το αυτοκίνητο έπεσε με χαμηλή ταχύτητα στην κεντρική είσοδο της Καγκελαρίας.

Το όχημα έγραφε τα εξής συνθήματα: «Σταματήστε την πολιτική παγκοσμιοποίησης» και «Καταραμένοι δολοφόνοι παιδιών και ηλικιωμένων».

In #Berlin ist am Mittwochmorgen ein Auto in den Zaun des #Kanzleramt gefahren. Die #Polizei will dazu ein Statement abgeben.

