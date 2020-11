Τέλος στη «φτώχεια της περιόδου» δίνει η Σκωτία με ένα νομοσχέδιο-ορόσημο για τις γυναίκες, που ανοίγει το δρόμο για την χωρίς στερεότυπα συζήτηση της εμμηνόρροιας στο δημόσιο λόγο.

Η πρωτοβουλία ανήκει στη βουλευτή, Μόνικα Λένον, και εγκρίνει για πρώτη φορά στον κόσμο την παροχή προϊόντων γυναικείας υγιεινής σε όποια τα έχει ανάγκη.

The Period Products (Free Provision) (Scotland) Bill has been passed unanimously by MSPs this evening.

Find out more about what the Bill sets out to change: https://t.co/pdkiesJxGG pic.twitter.com/Pfz2TqJIP7

— Scottish Parliament (@ScotParl) November 24, 2020