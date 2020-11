Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Bild, το ίδιο αυτοκίνητο είχε προσκρούσει και πάλι το 2014 στην πόρτα της Καγκελαρίας. Και τότε, όπως και σήμερα, το αυτοκίνητο έφερε και στις δύο πλευρές του συνθήματα: «Τέρμα με την κλιματική αλλαγή που σκοτώνει ανθρώπους» και «Νικόλ, σ' αγαπώ».

«Δεν υπήρξε οποιοσδήποτε κίνδυνος για την Καγκελάριο, για κάποιο μέλος της κυβέρνησης ή για τους εργαζόμενους στην Καγκελαρία», δήλωσε πριν από λίγο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, αναφερόμενος στο περιστατικό. Από την πρόσκρουση, επισήμανε ο εκπρόσωπος, προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές περιορισμένης έκτασης.

Το αυτοκίνητο, τύπου VW Golf Kombi, έφτασε περίπου στις 11:00 (ώρα Ελλάδος) με χαμηλή ταχύτητα μέχρι την κεντρική είσοδο της Καγκελαρίας και κατέληξε στα κάγκελα της κεντρικής εισόδου του κτηρίου. Το όχημα έφερε γραμμένα συνθήματα, «Σταματήστε την πολιτική παγκοσμιοποίησης» και «Καταραμένοι δολοφόνοι παιδιών και ηλικιωμένων». Η πράξη του αφορούσε πιθανότατα διαμαρτυρία κατά των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας.

In #Berlin ist am Mittwochmorgen ein Auto in den Zaun des #Kanzleramt gefahren. Die #Polizei will dazu ein Statement abgeben. Hier geht es zum Livestream: https://t.co/Hepmi9A1XI

— RND (@RND_de) November 25, 2020