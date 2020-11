Φρενίτιδα επικρατεί μετά την κυκλοφορία του PlayStation 5 την περασμένη εβδομάδα, η οποία, μεταξύ άλλων, οδήγησε σε «κρασάρισμα» δημοφιλείς ιστοσελίδες πώλησης παιχνιδιών.

Αδιαφορώντας για τους εορτασμούς της Ημέρας των Ευχαριστιών, δύο άνδρες στην Βιρτζίνια των ΗΠΑ έφτασαν μέχρι το σημείο να μεταφέρουν κρεβάτι έξω από πολυκαστάστημα, για να προλάβουν να πάρουν την αγαπημένη τους κονσόλα, όταν αυτό ανοίξει στις 7 το πρωί.

I just want somebody to love me like these guys love the #Ps5.

They skipped Thanksgiving meal to camp outside of @GameStop for 24hrs in Norfolk.

They brought mattresses and bedding. Been here since 6am. Dedication. pic.twitter.com/lEkf2DuvAy

— Eugene Daniel 13News Now (@eugenedanielTV) November 27, 2020