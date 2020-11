Ευμετάβλητη φαίνεται πως είναι η διάθεση του απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αναφορικά με την αποδοχή της νίκης του Τζο Μπάιντεν.

Συγκεκριμένα Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, για πρώτη φορά, χθες Πέμπτη ότι θα εγκαταλείψει τον Λευκό Οίκο εάν η νίκη του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου επικυρωθεί από το εκλεκτορικό σώμα, κάνοντας ένα βήμα ακόμη προς την αναγνώριση της ήττας του.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ ετοιμαζόταν να εκφράσει τις ευχές του σε αμερικανούς στρατιωτικούς ανεπτυγμένους στο εξωτερικό για τη μεγάλη αμερικανική γιορτή των Ευχαριστιών όταν δημοσιογράφοι του έθεσαν το ερώτημα.

Είναι έτοιμος να αποδεχθεί επίσημα την ήττα του εάν το εκλεκτορικό σώμα επιβεβαιώσει ότι ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της χώρας;

«Θα είναι κάτι πολύ δύσκολο να το δεχτώ, διότι ξέρουμε πως έγινε τεράστια νοθεία», απάντησε.

Θα εγκαταλείψει τον Λευκό Οίκο την 20ή Ιανουαρίου, την ημέρα της ορκωμοσίας του νέου προέδρου των ΗΠΑ;

«Βεβαίως θα το κάνω. Και το γνωρίζετε», αποκρίθηκε.

Οι λέξεις που βγήκαν από το στόμα του Ντόναλντ Τραμπ έχουν σημασία, καθώς η συνεχιζόμενη άρνησή του να αποδεχθεί την ήττα του από τον αντίπαλό του δεν έχει προηγούμενο στην αμερικανική ιστορία. Παρότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως θα παραδώσει, στις αρχές της επόμενης χρονιάς, τη σκυτάλη στον Δημοκρατικό εκλεγμένο πρόεδρο.

Το εκλεκτορικό σώμα θα συνέλθει τη 14η Δεκεμβρίου για να αναδείξει επίσημα τον νικητή των εκλογών. Γενικά πρόκειται απλώς για τυπική διαδικασία.

Πάντως το απόγευμα της Παρασκευής κάθε άλλο παρά συγκαταβατικός να εγκαταλλείψει το οβάλ γραφείο εμφανίστηκε, αφού σε ανάρτησή του στο Twitter, αναφέρει ότι θα το εγκαταλείψει μόνο εφόσον ο Τζο Μπάιντεν αποδείξει ότι δεν απέκτησε με δόλιο ή παράνομο τρόπο 80.000.000 ψήφους.

«Ο Μπάιντεν μπορεί να μπει στον Λευκό Οίκο ως πρόεδρος μόνο αν μπορεί να αποδείξει ότι οι γελοίοι 80.000.000 ψήφοι του δεν αποκτήθηκαν δόλια ή παράνομα. Δείτε τι συνέβη στο Ντιτρόιτ, στην Ατλάντα, στη Φιλαδέλφεια και στο Μιλγουόκι, μία μαζική απάτη ψηφοφόρων, έχει ένα μεγάλο άλυτο πρόβλημα», ανέφερε στο tweet ο Ντόναλντ Τραμπ.

Biden can only enter the White House as President if he can prove that his ridiculous “80,000,000 votes” were not fraudulently or illegally obtained. When you see what happened in Detroit, Atlanta, Philadelphia & Milwaukee, massive voter fraud, he’s got a big unsolvable problem!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 27, 2020