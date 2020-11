Συγκρούσεις ξέσπασαν μεταξύ ορισμένων διαδηλωτών και αξιωματικών καθώς οδήγησαν δεκάδες ανθρώπους μακριά από το σημείο της κινητοποίησης, με χειροπέδες στα χέρια.

Η μητροπολιτική αστυνομία δήλωσε ότι αναμένει αύξηση του αριθμού των συλλήψεων.

Οι διαδηλωτές προσήχθησαν για σωρεία αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης των νόμων για τη μετάδοση του κορονοϊού.

Αργά το πρωί, δεκάδες αστυνομικοί συγκεντρώθηκαν έξω από το σταθμό King's Cross πριν από τη μεσημεριανή πορεία.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εμφανίζονται πλάνα αξιωματικών που συλλαμβάνουν έναν άνθρωπο, ο οποίος ακούγεται να ουρλιάζει καθώς γονατίζει στο πεζοδρόμιο.

Οι αστυνομικοί περπατούσαν παράλληλα με τους διαδηλωτές, που έφεραν πινακίδες που έγραφαν: «Σταματήστε να μας ελέγχετε» και «Όχι άλλα lockdown».

Η αστυνομία προέτρεψε νωρίτερα τους ανθρώπους να μη συμμετάσχουν στην πορεία.

Anti-lockdown protesters HURL barriers at police on Oxford Circus following protest in London #Antilockdown #antilockdownprotest Video licence: https://t.co/aj7Lircigv pic.twitter.com/3f6k3iHzvV

— Urban Pictures (@Urban_Pictures) November 28, 2020