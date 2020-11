ΔΙΕΘΝΗ

Εκατοντάδες χιλιάδες βρέθηκαν τις προηγούμενες ημέρες στους δρόμους ώστε να διαμαρτυρηθούν για την αστυνομική βία αλλά και για το νέο νομοσχέδιο για την ασφάλεια.

Παρότι τα επίσημα στοιχεία του κράτους «υποβιβάζουν» τη συμμετοχή του κόσμου σε 133.000 άτομα, τα Μέσα της χώρας αναφέρουν πως στις κινητοποιήσεις συμμετείχαν περισσότέροι από 500.000 διαδηλωτές εκ των οποίων οι 200.000 στο Παρίσι.,

Όπως αναφέρει η Deutsche Welle η πορεία στο Παρίσι ήταν ειρηνική έως ότου οι διαδηλωτές έφθασαν στην πλατεία της Βαστίλης. Εκεί αναμείχθηκαν ταραξίες και ξεκίνησαν εκτεταμένα επεισόδια με φωτιές, σπασμένες βιτρίνες, άγριο ξυλοδαρμό και λύσσα και από τις δύο πλευρές, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν διαδηλωτές και αστυνομικοί και να γίνουν 81 συλλήψεις. Για λίγα λεπτά επικράτησε χάος. Τα πλακάτ διαμαρτυρίας με τη φωτογραφία του υπουργού Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν έγραφαν «Νταρμανέν έξω- OUT».

Scenes of intense violence today in Paris as rioters attack police. Mass protest has erupted again against a new security law which bans taking images of law enforcement officers. pic.twitter.com/LCEmIXFLsJ — Andy Ngô (@MrAndyNgo) November 28, 2020

Paris France. Amazing scenes, it's now happening everywhere. You gotta ask the question if it's all real why are people protesting. 👊 pic.twitter.com/yQcDbDF9Si — ✖️RISEUPMELBOURNE✖️ (@riseupmelbourne) November 28, 2020

Υπό κράτηση τρεις αστυνομικοί

Εξάλλου όπως ανακοίνωσε ο εισαγγελέας του Παρισιού Ρεμί Ετζ, υπό προσωρινή κράτηση τίθενται οι τρεις Γάλλοι αστυνομικοί που κατηγορούνται για τον άγριο ξυλοδαρμό του μουσικού παραγωγού Μισέλ Ζεκλέρ στο Παρίσι.

Υπό δικαστική εξέταση τίθεται και ο τέταρτος αστυνομικός, ο οποίος φέρεται ότι πέταξε δακρυγόνο στο στούντιο όπου εκτυλίχθηκε το συμβάν.

Οι τρεις αστυνομικοί απέδωσαν «τα γεγονότα» στον πανικό που τους κατέλαβε όταν βρέθηκαν στον χώρο του στούντιο, από τον οποίο «δεν μπορούσαν να βγουν» και παραδέχθηκαν ότι ο ξυλοδαρμός «δεν ήταν δικαιολογημένος».

Η προσωρινή κράτηση των τριών αποφασίσθηκε «για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος συντονισμού ανάμεσα στους αυτουργούς ή άσκησης πιέσεων στους μάρτυρες», εξήγησε ο εισαγγελέας.

Award-winning photojournalist injured covering Paris protest. Ameer Alhalbi, a freelance photographer who worked for @AFP and Polka Magazine, was covering the demonstrations weekend opposing police violence and the French government's new security law https://t.co/oBWvfyCdcg pic.twitter.com/81ohgjyd5D — AFP News Agency (@AFP) November 29, 2020

