Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο, αναφέρει παράλληλα το γραφείο του Μπάιντεν σε ανακοίνωσή του, και ο 78χρονος νεοεκλεγείς πρόεδρος επισκέφθηκε ορθοπεδικό χθες Κυριακή για ακτινογραφίες και αξονική.

Οι γιατροί πίστευαν αρχικά ότι ο Μπάιντεν είχε απλώς πάθει διάστρεμμα στον αστράγαλο, αλλά έδωσαν εντολή για συμπληρωματικές εξετάσεις του τραύματος.

«Αξονική που έγινε στη συνέχεια επιβεβαίωσε ρωγμώδη (μικρά) κατάγματα", διευκρινίζει ο προσωπικός του γιατρός Κέβιν Ο'Κόνορ σε ξεχωριστή ανακοίνωση που εξέδωσε, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του Μπάιντεν. "Θα χρειαστεί πιθανόν μια μπότα ακινητοποίησης για μερικές εβδομάδες», προσθέτει ο γιατρός του.

WATCH: President-elect Biden went inside to Delaware Orthopedic Specialists after he slipped while playing with his dog, Major, earlier today. pic.twitter.com/HwczE2EgRE

