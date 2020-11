Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η 41χρονη Τζεν Ψάκι, με καταγωγή από τη Μεσσηνία, που αναλαμβάνει τη θέση του εκπροσώπου Τύπου του νέου Αμερικανού προέδρου!

Η Ελληνοαμερικανή, Τζεν Ψάκι, έχει διατελέσει πρώην Διευθύντρια Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, επί προεδρίας Ομπάμα και πλέον θα είναι το πρόσωπο που θα ενημερώνει τα ΜΜΕ και τους δημοσιογράφους.

«Είναι μεγάλη μου τιμή να εργάζομαι ξανά για τον Τζο Μπάιντεν, έναν άνδρα που εκπροσώπησα τα χρόνια της κυβέρνησης Ομπάμα-Μπάιντεν και παρακολούθησα να συμβάλει καίρια στην οικονομική ανάκαμψη και στην ανοικοδόμηση των σχέσεών μας με τους εταίρους μας, αλλά και να εμποτίζει με ενσυναίσθηση και ανθρωπιά κάθε σύσκεψη στην οποία ήμουν παρούσα» έγραψε η ίδια στο twitter.

Honored to work again for @JoeBiden, a man I worked on behalf of during the Obama-Biden Admin as he helped lead economic recovery, rebuilt our relationships with partners (turns out good practice) and injected empathy and humanity into nearly every meeting I sat in.

