Άναυδοι έμειναν οι κάτοικοι της Ιαπωνίας την Κυριακή, που είδαν τον μετεωρίτη να φωτίζει τον ουρανό.

Όπως φαίνεται στα βίντεο που κατέκλυσαν το Twitter, ο μετεωρίτης έκανε την εμφάνιση του στη γη για μερικά δευτερόλεπτα και έπειτα μετατράπηκε σε «πύρινη σφαίρα» και φώτισε τον ορίζοντα.

A dazzling object, which is believed to be a meteor, lit up the night skies over southern Japan.🎆#Meteor #Meteorite #Japan 📽️: NHK World pic.twitter.com/RXikVsXdCQ

— Orbit Inside (@orbitinside) November 30, 2020