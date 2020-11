Η (για λίγο ακόμα) Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ ανέβασε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου παρουσίασε την μεγαλοπρεπή διακόσμηση, για την οποία εθελοντές από όλη τη χώρα φρόντισαν να είναι έτοιμη το Σαββατοκύριακο που πέρασε.

Κι όλα αυτά την ώρα που είχε προκληθεί σάλος πριν από λίγες μέρες, μετά από βιβλίο βοηθού της που κυκλοφόρησε και στο οποίο αποκαλύπτεται ότι η Πρώτη Κυρία είχε διαμαρτυρηθεί λέγοντας «ποιος νοιάζεται για όλα αυτά τα χριστουγεννιάτικα;» ενώ συζητούσαν για το παραδοσιακό καθήκον να διακοσμεί τον Λευκό Οίκο για τις γιορτές.

Δείτε τον εντυπωσιακό «χριστουγεννιάτικο» Λευκό Οίκο:

During this special time of the year, I am delighted to share “America the Beautiful” and pay tribute to the majesty of our great Nation. Together, we celebrate this land we are all proud to call home. #WHChristmas pic.twitter.com/fdZmB3rdXL

— Melania Trump (@FLOTUS) November 30, 2020