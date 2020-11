Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, επιβεβαίωσε σήμερα ότι επέλεξε την πρώην επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζάνετ Γέλεν, να αναλάβει την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών της χώρας, ενώ ανακοίνωσε και μέλη-«κλειδιά» της οικονομικής ομάδας του, η οποία θα αναλάβει να παράσχει «άμεση οικονομική στήριξη» στη χώρα που πλήττεται από την πανδημία του κορονοϊού.

This crisis-tested team will help lift America out of our current economic downturn and build back better—creating an economy that gives every single American a fair shot and an equal chance to get ahead. https://t.co/F6JMBHUgVx

«Καθώς ξεκινάμε να εργαζόμαστε για να θέσουμε υπό έλεγχο τον ιό, αυτή είναι η ομάδα που θα παράσχει άμεση οικονομική βοήθεια στους Αμερικανούς κατά τη διάρκεια αυτής της οικονομικής κρίσης και θα μας βοηθήσει να ανοικοδομήσουμε την οικονομία μας σε πιο ισχυρή από ποτέ», έγραψε ο Τζο Μπάιντεν στη σχετική ανακοίνωσή του.

Η Γέλεν θα είναι η πρώτη γυναίκα που θα τεθεί επικεφαλής του υπουργείου Οικονομικών, εφόσον η υποψηφιότητά της για τη θέση αυτή επικυρωθεί από τη Γερουσία.

Μεταξύ των άλλων προσώπων που επέλεξε ο Τζο Μπάιντεν, είναι ο Ουάλι Αντεγέμο ως αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, η Νίρα Τάντεν ως διευθύντρια του Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού και η Σεσίλια Ράουζ στην ηγεσία του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων.

Το νέο επικοινωνιακό του επιτελείο επέλεξε νωρίτερα ο Τζο Μπάιντεν, το οποίο θα αποτελείται μόνον από γυναίκες. Μεταξύ αυτών, η 41χρονη Τζεν Ψάκι, με καταγωγή από τη Μεσσηνία, που αναλαμβάνει τη θέση του εκπροσώπου Τύπου του νέου Αμερικανού προέδρου.

President-elect Biden and Vice President-elect Harris today announced new members of the White House staff who will serve in senior communications roles.

For the first time in history, these communications roles will be filled entirely by women.https://t.co/SjWAWJg941

— Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) November 29, 2020