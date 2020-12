Η Αστυνομία της περιοχής ανακοίνωσε ήδη ότι ο δράστης έχει συλληφθεί.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, ένας Γερμανός 51 ετών από την περιοχή είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε στο πλήθος στον κεντρικό πεζόδρομο του Τρίερ, στην Ρηνανία - Παλατινάτο, σκοτώνοντας δύο άτομα και τραυματίζοντας άλλα δέκα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα κίνητρα του δράστη, ο οποίος έχει συλληφθεί, δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, ωστόσο ο Δήμαρχος της Πόλης Βόλφραμ Λάιμπε έκανε ήδη λόγο για «αμόκ» από την πλευρά του δράστη.

Με ανάρτησή της στο Twitter, η Αστυνομία ζητά ακόμη από τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή, προκειμένου να διευκολύνουν το έργο των υγειονομικών συνεργείων και των δυνάμεων ασφαλείας.

Σύμφωνα με την ειδησεογραφική ιστοσελίδα «Lokalo», επρόκειτο για αυτοκίνητο μάρκας Range Rover, το οποίο κατευθύνθηκε προς στο πλήθος με ταχύτητα άνω των 70χλμ/ώρα.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε στο FOCUS Online: «Είδα πολλούς ανθρώπους να πηδούν στο πλάι, πάνω από 30 άνθρωποι ήταν ξαπλωμένα στο δρόμο, μερικοί από αυτούς ήταν ακίνητοι. Το αυτοκίνητο πήγαινε με 70 έως 80 χιλιόμετρα την ώρα, ο οδηγός δεν άκουγε τις κόρνες γύρω του, απλά επιτάχυνε».

Συναγερμός σήμανε και στα σχολεία της πόλης, με τις διευθύνσεις να ενημερώνουν τους γονείς για το συμβάν και να τους ζητούν να μην αφήσουν τα παιδιά τους να κυκλοφορούν μόνα τους στο κέντρο της πόλης στη διάρκεια της ημέρας.

Μάλιστα, κυκλοφορεί βίντεο στο διαδίκτυο, το οποίο φέρεται πως είναι από το σημείο λίγο μετά το αιματηρό περιστατικό. Ένας άνθρωπος κείτεται στο έδαφος και πολίτες καλούν σε βοήθεια.

Appears to be video from the scene of the car incident in Trier, Germany. 👀👀 pic.twitter.com/y7nQzUZiOV

— CIA-Simulation Warlord 🇺🇸🦈🇺🇸 (@zerosum24) December 1, 2020