Το παρατεταμένο κλείσιμο των καταστημάτων και οι σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού οδήγησαν την αυτοκρατορία λιανικής πώλησης, Arcadia, τη Δευτέρα το βράδυ σε πτώχευση, που συμπαρασύρει μαζί της, μέσα σε μόλις 12 ώρες, και την βρετανική πολυεθνική Debenhams.

Παρά τις 6.500 απολύσεις που έκανε τον περασμένο Μάιο, ο μεγάλος βρετανικός όμιλος ένδυσης Arcadia, με δημοφιλείς ετικέτες όπως οι Topshop, Topman, Dorothy Perkins, Miss Selfridge, Wallis και Burton, κήρυξε πτώχευση και πέρασε υπό καθεστώς διαχείρισης, προκειμένου να βρεθούν αγοραστές.

Κάποτε αγαπητή της High Street, η αυτοκρατορία λιανικής πώλησης του Sir Philip Green απέτυχε να εξασφαλίσει επιπλέον χρηματοδότηση για να πληρώσει τα χρέη της.

British tycoon Philip Green's Arcadia fashion group has collapsed into administration. Thirteen thousand jobs are now at risk in what is the UK's biggest corporate failure of the global shutdown https://t.co/SeTT0DhiE3 pic.twitter.com/7BNbCcrKF3

— Reuters (@Reuters) December 1, 2020