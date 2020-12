Συγκεκριμένα, ένας λαμπερός, μεταλλικός μονόλιθος, ύψους περίπου 4 μέτρων, -ο οποίος θυμίζει αρκετά τον αντίστοιχο μονόλιθο της Γιούτα- βρέθηκε στη ρουμανική πόλη Piatra Neamţ, στις 26 Νοεμβρίου.

Ο μονόλιθος εντοπίστηκε σε απόσταση λίγων μέτρων μακριά από γνωστό αρχαιολογικό χώρο, σε ένα από τα διασημότερα βουνά της χώρας, το Ceahlău Massif, σύμφωνα με την Daily Mail.

Οι ομοιότητες όμως με τον αμερικανικό μονόλιθο δεν σταματούν εδώ καθώς, σήμερα, Τρίτη εξαφανίστηκε κι αυτός!

This monolith found in Piatra Neamt in Romania is similar to the one found in Utah. Read more at our website: https://t.co/L6vPd5hjvI pic.twitter.com/4LP81Fa3fw

— LUFOS (@LatestUFOs) November 29, 2020