Η βρετανική κυβέρνηση έδωσε έγκριση στο εμβόλιο των εταιριών εταιρειών Pfizer και BioNTech και η χορήγησή του θα αρχίσει άμεσα.

«Η κυβέρνηση δέχθηκε τη σύσταση της ανεξάρτητης Ρυθμιστικής Αρχής Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας (MHRA) να εγκρίνει το εμβόλιο τωνPfizer/BioNTech για χρήση», ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Βρετανίας.

«Το εμβόλιο θα είναι διαθέσιμο σε όλη τη Βρετανία από την επόμενη εβδομάδα», πρόσθεσε.

Την Τρίτη οι Pfizer και BioNTech υπέβαλαν αίτηση και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) για έγκριση υπό όρους του εμβολίου covid-19 ενώ αντίστοιχο αίτημα έχει υποβληθεί και στις ΗΠΑ.

