Δημοσιογράφος ρώτησε τη Γερμανίδα καγκελάριο αν στο σπίτι της χρησιμοποιεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας ή αν για παράδειγμα ενεργοποιεί χειροκίνητα το πλυντήριο ρούχων.

«Ο άντρας μου το κάνει αυτό» απάντησε αποστομωτικά η Άνγκελα Μέρκελ!

Merkel is asked (at a tech conf): Do you use smart technology at home or do you switch on the washing machine yourself?

Merkel: My husband does the laundry. https://t.co/j2q1Sal3yL

