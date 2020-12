Τα εμβόλια κατά της COVID-19 θα δοθούν κατά προτεραιότητα στους ανθρώπους στη Βρετανία ανάλογα με τον κίνδυνο που διατρέχουν διευκρίνισε σήμερα ο πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Εμβολιασμού και Ανοσοποίησης στη Βρετανία.

Η μεγαλύτερη προτεραιότητα θα δοθεί στους ενοίκους και το προσωπικό των οίκων ευγηρίας και θα ακολουθήσουν αυτοί που είναι ηλικίας άνω των 80 ετών και οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης με την COVID-19.

«Η ηλικία είναι με απόσταση ο μόνος πιο σημαντικός παράγοντας όσον αφορά τον κίνδυνο από την COVID-19», δήλωσε ο καθηγητής Γουέι Σεν Λιμ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, προσθέτοντας ότι θα υπάρξει επιχειρησιακή ευελιξία όσον αφορά το πού μπορεί να διανεμηθεί πρώτα το εμβόλιο.

Η εσπευσμένη έγκριση του εμβολίου της Pfizer προκάλεσε και αρκετές αντιδράσεις τόσο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) όσο και από τον ευρωβουλευτή Πέτερ Λίζε, μέλος του χριστιανοδημοκρατικού κόμματος της Γερμανίδας καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ.

Ερωτηθείς σχετικά με την έγκριση που δόθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο για το εμβόλιο της Pfizer, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ανέφερε: «Ο EMA θεωρεί πως η υπό προϋποθέσεις εξουσιοδότηση για διάθεση στην αγορά είναι ο πιο κατάλληλος ρυθμιστικός μηχανισμός για να χρησιμοποιηθεί στην τρέχουσα επείγουσα ανάγκη λόγω πανδημίας». Ο EMA πρόσθεσε πως η εν λόγω διαδικασία βασίζεται σε περισσότερα στοιχεία και περισσότερους ελέγχους απ' ό,τι η κατεπείγουσα διαδικασία που επελέγη από τη Βρετανία.

«Θεωρώ ότι αυτή η απόφαση είναι προβληματική και συνιστώ τα κράτη μέλη της ΕΕ να μην επαναλάβουν τη διαδικασία με τον ίδιο τρόπο. Λίγες εβδομάδες ενδελεχούς εξέτασης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) είναι καλύτερο από μια εσπευσμένη άδεια για να κυκλοφορήσει στην αγορά ένα εμβόλιο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πέτερ Λίζε.

Η ρυθμιστική αρχή της Βρετανίας αξιολόγησε το εμβόλιο κατά της COVID-19 των Pfizer/BioNTech βάσει των διεθνών προτύπων και εντός των διατάξεων του ευρωπαϊκού δικαίου, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της. «Ο τρόπος με τον οποίο εργάστηκε η MHRA είναι ισοδύναμος με όλα τα διεθνή πρότυπα» σημείωσε η Τζουν Ρέιν.

Ερωτηθείσα για το αν η αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση νωρίτερα φέτος επηρέασε την ταχύτητα με την οποία εγκρίθηκε το εμβόλιο, η Ρέιν σημείωσε ότι η βρετανική ρυθμιστική αρχή χρησιμοποίησε τις διατάξεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η οποία εφαρμόζεται ως το τέλος του έτους που λήγει η μεταβατική περίοδος του Brexit.

«Μπορέσαμε να δώσουμε έγκριση για την παροχή του εμβολίου αυτού χρησιμοποιώντας διατάξεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η οποία ισχύει ως (την 1η Ιανουαρίου). Η πρόοδός μας εξαρτήθηκε απολύτως από τη διαθεσιμότητα των δεδομένων στην κυλιόμενη επισκόπησή μας και την αυστηρή αξιολόγηση και τις ανεξάρτητες γνωμοδοτήσεις που έχουμε λάβει», υπογράμμισε η γενική διευθύντρια της MHRA.

Η ρυθμιστική αρχή δεν έκανε εκπτώσεις στην διαδικασία κυλιόμενης επισκόπησης που την οδήγησε στην έγκριση του εμβολίου των Pfizer/BioNTech κατά της COVID-19, σημείωσε η ίδια, περιγράφοντας την αξιολόγηση που έγινε ως εμπεριστατωμένη και αυστηρή.

«Είναι πολύ σαφές ότι ξεχωριστές ομάδες εργάζονταν παράλληλα για να παραδώσουν την πιο αυστηρή επισκόπηση αυτού του εμβολίου. Δεν έγιναν εκπτώσεις», τόνισε η Τζουν Ρέιν.

«Οι εξειδικευμένοι μας επιστήμονες και κλινικοί ιατροί εργάστηκαν όλο το 24ωρο, προσεκτικά, μεθοδικά, διερευνώντας πίνακες και αναλύσεις και γραφήματα για καθένα ξεχωριστά δεδομένο, εκατοντάδες, πάνω από χίλιες σελίδες δεδομένων και με απόλυτη κριτική οπτική, αναλύοντας τα προ-κλινικά στοιχεία, τις κλινικές δοκιμές, τους ελέγχους παρασκευής και ποιότητας και στη συνέχεια την τελική δειγματοληψία», δήλωσε.

«Φανταστικό» χαρακτήρισε ο Βρετανός πρωθυπουργός το γεγονός ότι η Βρετανία ενέκρινε σήμερα το εμβόλιο της Pfizer/ BioNTech κατά του κορονοϊού, ενώ πρόσθεσε ότι το εμβόλιο θα είναι διαθέσιμο σε όλη τη χώρα από την επόμενη εβδομάδα.

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο Τζόνσον επεσήμανε ότι «η προστασία από τα εμβόλια τελικά θα μας επιτρέψει να πάρουμε πίσω τις ζωές μας και να θέσουμε ξανά σε κίνηση την οικονομία».

It’s fantastic that @MHRAgovuk has formally authorised the @Pfizer/@BioNTech_Group vaccine for Covid-19. The vaccine will begin to be made available across the UK from next week. (1/2)

