Παρά το τσουχτερό κρύο, πολλοί ήταν οι Βρετανοί, που στήθηκαν από τα ξημερώματα έξω απο κεντρικά πολυκαταστήματα, για να προλάβουν τις μεγάλες εκπτώσεις που είχαν προκηρυχθεί για την πρώτη ημέρα ανοίγματος της αγοράς.

Τόσο η Oxford Street του Λονδίνου, όσο και άλλοι μεγάλοι εμπορικοί δρόμους στο Μπέρμιγχαμ, αλλά και το Νιουκάστλ, γέμισαν απο καταναλωτές, για πρώτη φορά έπειτα από το lockdown - 4 εβδομάδων - που επιβλήθηκε στη χώρα.

Η «έκρηξη» εμπορικής δραστηριότητας, μάλιστα, ονομάστηκε «Wild Wednesday» (Άγρια Τετάρτη), σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η Mirror.

Bargain hunters pour into Debenhams as the business faces liquidation and lockdown ends pic.twitter.com/ua6z1tiLsE — The Sun (@TheSun) December 2, 2020

Την ίδια ώρα, χαμός επικράτησε και στα διαδικτυακά καταστήματα. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της ιστοσελίδας του πολυκαταστήματος Debenhams, που ανακοίνωσε ξεπούλημα από τις 7:00 το πρωί, καθώς είχε μεγάλες προσφορές μέχρι εξαντλήσεως του στοκ της. Σύμφωνα με την Evening Standard, κάποια στιγμή στην «ψηφιακή ουρά» ήταν 925.000 πελάτες.

Σημειώνεται πως η βρετανική πολυεθνική Debenhams βρίσκεται έναν βήμα πριν τη χρεοκοπία, παρασυρμένη από την πτώχευση που κήρυξε πριν λίγες ημέρες η Αrcadia.